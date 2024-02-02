В иркутскую больницу доставили девять человек с симптомами отравления

Девять жителей Ленинского района Иркутска, двое из которых - дети, в состоянии средней степени тяжести доставлены в больницу с предварительным диагнозом «острая кишечная инфекция». Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.

Губернатор отметил, что пострадавших было больше - некоторые из отравившихся отказались от госпитализации. Он также подчеркнул, что всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, по факту отравления возбуждено уголовное дело.

«По некоторым данным, все отравившиеся покупали еду в одной из точек общепита. Но этот факт еще предстоит проверить сотрудникам Следственного управления Следственного комитета РФ по Иркутской области и специалистам управления Роспотребнадзора по Иркутской области», - заявил Кобзев.

Согласно информации Telegram-канала SHOT, всего на признаки пищевого отравления пожаловались 12 человек, все они покупали шаурму в одном из местных кафе.