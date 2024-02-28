Украинские уклонисты попытались покинуть страну с помощью похоронных венков

Группа украинцев, в попытках избежать мобилизации, попыталась покинуть страну, притворившись, что едут на похороны к родственнику в другую страну, передает издание Страна.ua.

Как сообщают в агентстве, беглецы купили поминальные венки, сели в машину и сказали пограничникам, что едут в Румынию на похороны бабушки. Однако имя или адрес проживания родственницы не назвали.

Уточняется, что уклонисты заплатили водителю две тысячи долларов за перевозку, а историю уже выдумали сами.