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Украинские уклонисты попытались покинуть страну с помощью похоронных венков

Неудачливые беглецы были задержаны на границе.
Глеб Владовский 2024-02-28 19:51:01
© Фото: dpsu.gov.ua

Группа украинцев, в попытках избежать мобилизации, попыталась покинуть страну, притворившись, что едут на похороны к родственнику в другую страну, передает издание Страна.ua.

Как сообщают в агентстве, беглецы купили поминальные венки, сели в машину и сказали пограничникам, что едут в Румынию на похороны бабушки. Однако имя или адрес проживания родственницы не назвали.

Уточняется, что уклонисты заплатили водителю две тысячи долларов за перевозку, а историю уже выдумали сами.

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