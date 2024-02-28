Forbes: ВСУ могут остаться без боеприпасов к системам NASAMS и Patriot

ВСУ могут в ближайшее время израсходовать оставшиеся ракеты к западным системам ПВО NASAMS и Patriot, пишет журнал Forbes.

Как цитирует издание RT, в попытках защититься от участившихся бомбардировок со стороны ВКС РФ, украинцы дислоцировали данные ЗРК и используют «последние запасы» ракет, поскольку США не поставляли ракеты к ним Киеву еще с декабря 2023 года.

«Другими словами, у Украины рано или поздно - возможно, очень скоро - закончатся лучшие ракеты ПВО», - говорится в материале.

Ранее сообщалось, что ВС РФ уничтожили комплекс NASAMS норвежского производства в зоне СВО.