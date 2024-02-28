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Forbes: ВСУ могут остаться без боеприпасов к системам NASAMS и Patriot

Украинская армия, предположительно, разместила ПВО ближе к линии фронта и использует оставшиеся снаряды в попытках удержаться от усиливающихся российских бомбардировок.
Глеб Владовский 2024-02-28 17:36:01
© Фото: defense.gov

ВСУ могут в ближайшее время израсходовать оставшиеся ракеты к западным системам ПВО NASAMS и Patriot, пишет журнал Forbes.

Как цитирует издание RT, в попытках защититься от участившихся бомбардировок со стороны ВКС РФ, украинцы дислоцировали данные ЗРК и используют «последние запасы» ракет, поскольку США не поставляли ракеты к ним Киеву еще с декабря 2023 года.

«Другими словами, у Украины рано или поздно - возможно, очень скоро - закончатся лучшие ракеты ПВО», - говорится в материале.

Ранее сообщалось, что ВС РФ уничтожили комплекс NASAMS норвежского производства в зоне СВО.

#боеприпасы #ВСУ #зрк patriot #NASAMS #СВО
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