Разъяренный слон в Индии схватил хоботом россиянку и едва не растоптал ее

Слон, используемый в Индии для туристических поездок, схватил хоботом туристку из России и сломал ей ногу, передает интернет-издание Life со ссылкой на Daily Mail.

Как сообщает агентство, 13 февраля в городе Джайпур слон по кличке Гури отказался пускать женщину в седло, установленное на его спине, и сбросил ее на землю. Подоспевшие вовремя очевидцы оттащили пострадавшую, чтобы животное не растоптало ее.

«По словам свидетелей случившегося, слон весь день работал на жаре, под самым солнцем, а местные законы мало защищают животных, которых бизнесмены используют для развлечений иностранцев», - говорится в сообщении.

Помимо россиянки, пострадал также и погонщик после того, как Гури оттолкнул его. Затем слон попытался сбежать. О дальнейшей судьбе животного неизвестно.