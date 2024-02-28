МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Разъяренный слон в Индии схватил хоботом россиянку и едва не растоптал ее

В результате инцидента также пострадал и погонщик животного.
Глеб Владовский 2024-02-28 15:34:01
© Фото: Egon Bömsch, imageBROKER, Globallookpress

Слон, используемый в Индии для туристических поездок, схватил хоботом туристку из России и сломал ей ногу, передает интернет-издание Life со ссылкой на Daily Mail.

Как сообщает агентство, 13 февраля в городе Джайпур слон по кличке Гури отказался пускать женщину в седло, установленное на его спине, и сбросил ее на землю. Подоспевшие вовремя очевидцы оттащили пострадавшую, чтобы животное не растоптало ее.

«По словам свидетелей случившегося, слон весь день работал на жаре, под самым солнцем, а местные законы мало защищают животных, которых бизнесмены используют для развлечений иностранцев», - говорится в сообщении.

Помимо россиянки, пострадал также и погонщик после того, как Гури оттолкнул его. Затем слон попытался сбежать. О дальнейшей судьбе животного неизвестно.

#Индия #слон #происшествие #Туристы #пострадавшие #перелом ноги
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 