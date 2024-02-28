Эксперт Синяков объяснил, когда зарядка смартфона может стать смертельной

Эксперт в области компьютерных технологий Павел Синяков прокомментировал «Звезде» опубликованную в Telegram-канале Mash новость, согласно которой в Ногинске во время разговора по заряжающемуся телефону умер 17-летний подросток, получивший мощный удар током от замотанного скотчем провода зарядки.

Специалист отметил, что шансы на летальный исход в результате ударом тока от современных зарядных устройств крайне невелики. Дело в том, что сила тока и напряжение, которые используются в USB-зарядках, недостаточны, чтобы стать причиной смерти человека.

«С ежедневной точки зрения пять вольт и два ампера от USB-порта - это не смертельно. От этого не возникнет крупный пожар, и удар током будет несущественный. Другой вопрос, что от короткого замыкания зарядки может загореться аккумулятор у смартфона», - отметил Синяков.

Эксперт также добавил, что относительно безопасным использование электронных устройств остается, пока пользователь соблюдает технику безопасности. Синяков посоветовал прекратить эксплуатацию зарядных устройств и проводов, которые получили серьезные повреждения.

«Перемотанный провод - это плохо с любой точки зрения: в нем легко может произойти замыкание, приводящее к воспламенению аккумулятора. Но используемые в смартфонах литиевые аккумуляторы могут гореть долго, поэтому я подозреваю, что дело могло быть еще и в некачественных материалах», - предположил Синяков.

По информации Mash, на подушке рядом с телом подростка лежал обгоревший iPhone. При этом компания ранее Apple неоднократно получала претензии от пользователей, что их экопровода для зарядок начинают разлагаться спустя несколько месяцев эксплуатации.

По информации правоохранительных органов, сегодня утром в Ногинске скончался 17-летний подросток, тело юноши нашли дома с множественными ожогами. Следователи ГСУ СК России по Московской области приступили к расследованию ЧП и назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти несовершеннолетнего.