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Российские войска освободили Петровское на Авдеевском направлении

Также сообщается, что подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и отразили 11 контратак штурмовых групп неприятеля.
2024-02-28 13:14:01
© Фото: ТРК «Звезда»

Минобороны России заявило, что наши войска освободили населенный пункт Петровское на Авдеевском направлении.

«На Авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Петровское», - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Кроме того, российские войска отразили 11 украинских контратак в Донецкой народной республики. Суточные потери противника на Авдеевском направлении составили до 165 человек.

Помимо живой силы, противник лишился нескольких единиц техники, включая четыре танка, две американские БМП Bradley, американсий бронетранспортер М113, три орудия Д-20, буксируемая гаубица «Мста-Б», САУ «Гвоздика» и пять буксируемых гаубиц Д-30.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #МО РФ #петровское #СВО
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