Житель Авдеевки заявил о непривычной тишине в городе после его освобождения

После взятия Авдеевки российскими войсками в городе наконец-то воцарились тишина и покой. Об этом рассказал житель освобожденного населенного пункта в беседе с представителями Министерства обороны РФ.

«Все хорошо, вы пришли, уже и тишина. Хоть спать уже можно более или менее нормально. Первые два дня спать не мог, не привык к тишине здесь», - признался он.

По словам мужчины, украинские военные били из танков по жилым районам, обвиняя в обстреле Россию. При этом местные знают, что огонь вела украинская сторона, добавил он.

Также Минобороны показало кадры с российскими военными, оказывающими помощь жителям Авдеевки. В описании к видео сказано, что людям доставляют продукты, воду, средства первой необходимости, медицинские препараты, дрова и уголь. Саперы очищают территорию от неразорвавшихся снарядов и мин, обезвреживают взрывоопасные предметы во дворах домов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.