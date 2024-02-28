Пленный украинец заявил, что приятно удивлен темпами восстановления Мариуполя

Особую экскурсию в возрожденный Мариуполь устроили наши военнослужащие для пленного украинца. Андрею показали город, который спустя два года после освобождения не узнать - повсюду сверкающие свежей краской фасады, новенькие тротуары и детские площадки. Пленного даже пригласили в магазин, где показали переполненные товарами полки.

«Мариуполь восстанавливается, новые дома, новые школы, садики увидел сегодня. Я приятно удивлен, если честно. Детские площадки делаются, тренажерные площадки», - поделился он.

В беседе Андрей признался, что его забрали по мобилизации. Когда подразделение сдавалось в плен, ВСУ пытались его уничтожить кассетными боеприпасами. Мужчина подчеркнул, что не жалеет о решении сдаться, поскольку российские войска сохранили жизнь сложившим оружие.

«Был штурм, морская пехота России. Я сказал ребятам сложить оружие, сдаться в плен, чтобы ребята уцелели, и самому уцелеть, чтобы не убили. Я думаю, что правильно поступил, ребята хоть живы остались», - сказал пленный.

Украинец отметил, что российские военные уважительно относятся к сложившим оружие ВСУшникам, не обижают, кормят, не применяют физического насилия или морального давления. Украинские командиры твердили, что бойцы ВС РФ пытают и убивают пленных, но Андрей на собственном опыте убедился, что это не так.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.