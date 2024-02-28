Россиян предупредили о росте числа мошенничеств на фоне отзыва лицензий у банков

Мошенники могут использовать отзыв лицензии у банка «Гефест» для своих махинаций и обмана населения России. Об этом рассказал эксперт по кибербезопасности Олег Седов в интервью «Звезде».

«Стрессовые истории нужны мошенникам, чтобы выводить жертв из состояния равновесия. С закрытием банка такая же ситуация: мошенники приходят, как спасители, и предлагают перейти на сайты, где можно улучшить материальное положение или без потерь вывести деньги с банковского аккаунта», - рассказал эксперт.

Как рассказал Седов, при переходе на мошеннические сайты жертва рискует потерять свой банковский аккаунт вместе со всеми денежными сбережениями на нем, или же мошенники получат доступ к данным пользователя. Во втором случае даже не будет возможности написать заявление в полицию, так как не будет формального повода для подтверждения ущерба.

«В принципе, мошенники не придумали ничего нового: их методы извести еще со времен жизни Гиляровского. Они просто используют разные поводы для воплощения своих сценариев. Единственное, у них появились новые технические приспособления, вроде тех же дипфейков, но в остальном они каждый раз переизобретают велосипед», - подытожил Седов.

Центробанк России сегодня отозвал лицензию у банка «Гефест». Сообщается, что решение принято в связи с нарушением банка федеральных законов и нормативных актов регулятора, сама кредитная организация занимала 336-е место в банковской системе России по величине активов.