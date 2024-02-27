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Умер мэр Саянска Иркутской области Олег Боровский

Глава города недавно вернулся с передовой, куда доставлял партию гуманитарного груза российским бойцам.
Никита Черненко 2024-02-27 08:13:01
© Фото: Олег Боровский, VK

Мэр Саянска - города в Иркутской области - Олег Боровский ушел из жизни. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.

Губернатор назвал смерть мэра Саянска огромной потерей для города и области. Он отметил многолетний труд Боровского по управлению городом и его развитию, созданию комфортных условий для его жителей.

«От себя лично и от всех жителей Иркутской области я выражаю искренние соболезнования родным и близким Олега Валерьевича. Светлая память», - написал Кобзев.

Недавно Олег Боровский вернулся после поездки на передовую. Отмечается, что мэр Саянска занимался доставкой гуманитарного груза российским военнослужащим.

#Иркутская область #мэр #умер #Саянск #Олег Боровский
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