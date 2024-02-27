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В Приморье с фуры на автомобили упали железобетонные плиты

Плита, упавшая с фуры, повредила три машины, один человек погиб, двое пострадали.
Анастасия Бобылева 2024-02-27 04:56:01
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

В Приморье в районе 91 километра автодороги «Осиновка - Рудная Пристань» произошла авария, на три автомобиля упала железобетонная плита, которую перевозила фура. Об этом сообщили в УМВД России по Приморскому краю.

«Предварительно установлено, что во время движения с большегрузного транспортного средства Scania, двигавшегося со стороны города Дальнереченска в направлении поселка Тигровый, произошло падение железобетонных плит, спровоцировавшее ДТП с участием автомобилей Niva, Toyota Allion, Honda Shattle», - передает сообщение ведомства РИА Новости.

Отмечается, что машины ехали по встречной полосе от фуры. Также в сообщении указано, что один человек погиб в результате происшествия, а еще двое оказались ранены. Полиция проводит проверку в связи с инцидентом.

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