Российские мотострелковые подразделения при поддержке артиллерии группировки войск «Восток» отразили две атаки боевиков 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Новомихайловки на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра «Восточной» группировки войск Александр Гордеев.

Отмечается, что силами бомбардировочной авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных установок были также поражены опорники и места скопления живой силы 127-й и 128-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Старомайорское, Приютное и Урожайное. Бойцы ВС РФ также сорвали шесть попыток украинских боевиков провести ротации и усилить передовые позиции в районах Новомихайловки и Старомайорского.

«Потери противника составили: до 80 военнослужащих, танк, два бронетранспортера, два автомобиля, боевая машина РСЗО "Град", три гаубицы FH70, одна гаубица M777 и гаубица Д-30», - сообщил Гордеев.

Ранее Министерство обороны РФ показало кадры боевой работы расчетов 120-мм возимых минометов «Сани». Ударами осколочно-фугасных мин, российские бойцы круглосуточно поражают живую силу, бронетехнику и укрепления противника при корректировке огня с помощью беспилотников.

Материал подготовили Никита Черненко и Николай Баранов.