Волонтеры показали печать деталей боеприпасов на 3Д-принтере для наших бойцов

В Мурманской области волонтеры начали печатать детали для боеприпасов на 3Д-принтере, а также кейсы для хранения анальгетиков. Все это добровольцы отправляют бойцам в зону проведения специальной военной операции. Также в регионе открылся еще один новый пункт плетения маскировочных сетей.

«Все, что будет продано, все картины, они уйдут на помощь нашим мальчишкам на СВО», - рассказывает волонтер Ольга Пескова.

На волонтерском пути Ольга Пескова делает первые шаги. Сегодня по ее инициативе свои двери открывает новый пункт плетения маскировочных сетей Победы. Которые в будущем укроют от глаз противника воинов СВО, в том числе - ее брата.

Для тех, кто пока еще без опыта - мастер-класс от умелиц уже со стажем. Разбор техники, в буквальном смысле, на клеточном уровне. Дело это кропотливое, но такое нужное: каждая масксеть в зоне СВО – на вес золота.

А в другой мастерской, ее в шутку называют объект 114 по номеру квартиры, круглые сутки, без устали, работают роботы. То есть 3Д принтеры. Конечно, под присмотром волонтеров, или печатников, как говорят про себя. Они задают машинам код-определенный набор команд, и следят за их выполнением.

По запросам бойцов печатники делают вот такие кейсы для переноски шприц-тюбиков, чтобы хранить анальгетики. Отправляют в зону СВО и, так называемые, самозаряды Шумахера.

«Изделие надевается на магазин, после чего туда опускается патрон, и одним щелчком патрон загоняется в магазин. Плюс в том, что это происходит довольно быстро, щелк-щелк», - рассказал волонтер Максим.

3Д принтер на кадрах создает еще одну партию хвостовиков для гранат ВОГ. Процесс отнюдь не быстрый. На производство 16-ти стабилизаторов для точных попаданий в цель с воздуха уходит 9 часов. Но парни уверены, их пока что молодое 3Д движение со временем вырастет, а значит еще быстрее приблизит Победу.



Подробнее о работе волонтеров в сюжете Елены Сивонен.