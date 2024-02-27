Четыре человека получили ранения во время перестрелки в Дагестане

В понедельник, 26 февраля, в Унцукульском районе Дагестана произошла перестрелка с участием четырех человек, все они получили ранения, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

«На территории поселка Временный Унцукульского района между 4 жителями республики возникла ссора на почве личных неприязненных отношений, переросшая в драку, в ходе которой были произведены выстрелы из огнестрельного оружия с обеих сторон», - говорится в заявлении.

Уточняется, что пострадавших доставили в медицинские учреждения.

В ведомстве добавили, что по факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело.