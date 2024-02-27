МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Четыре человека получили ранения во время перестрелки в Дагестане

Ссора между жителями республики переросла в драку, в ходе которой злоумышленники применили огнестрельное оружие.
Глеб Владовский 2024-02-27 20:49:01
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

В понедельник, 26 февраля, в Унцукульском районе Дагестана произошла перестрелка с участием четырех человек, все они получили ранения, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

«На территории поселка Временный Унцукульского района между 4 жителями республики возникла ссора на почве личных неприязненных отношений, переросшая в драку, в ходе которой были произведены выстрелы из огнестрельного оружия с обеих сторон», - говорится в заявлении.

Уточняется, что пострадавших доставили в медицинские учреждения.

В ведомстве добавили, что по факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело.

#Россия #Дагестан #Драка #ранение #СК РФ #перестрелка
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 