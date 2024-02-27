ПСБ выдал участнику СВО из Новосибирска ипотеку с новыми мерами поддержки

В Новосибирске поздравили участника СВО, который первым воспользовался новыми мерами поддержки при получении военной ипотеки.

Жилищный заем на льготных условиях офицеру оформили в Промсвязьбанке. Для военнослужащих, участников и ветеранов спецоперации разработаны адресные программы финансовой помощи и социальных гарантий. Меры поддержки распространяются на всю страну, в том числе и на территории новых российских регионов.

«Мы опорный банк оборонной промышленности, это предполагает тесную взаимосвязь и с предприятиями ОПК, и с Министерством обороны. Продукт, который мы сейчас запустили в том числе на новых территориях, доступен участникам накопительно-ипотечной системы. В новых регионах процентная ставка составляет 2%», - пояснил первый заместитель председателя ПСБ Олег Минаев.

Все изменения в программу военной ипотеки внесли по поручению президента специально для военнослужащих - участников спецоперации. Они значительно упрощают получение средств на приобретение жилья. И сокращают срок рассмотрения заявок.

«Позволяют военнослужащим участникам СВО, не дожидаясь трех лет участия в системе, сразу после включения в нее, приобрести жилье по военной ипотеке. Плюс эта возможность предоставляется также путем получения ипотечных кредитов без первоначального взноса», - рассказал руководитель ФГКУ «Росвоенипотека» Константин Ярославцев.

Дальнейшее обслуживание кредита также осуществляется при поддержке государства. Накопительно-ипотечная система уже несколько лет позволяет военнослужащим приобрести собственное жилье, рассказали в «Росвоенипотеке». За это время возможностью воспользовались более 370 тысяч человек.