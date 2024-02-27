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Эксперт рассказал, насколько опасен изъятый в Запорожской области ФСБ токсин

По его мнению, эффект токсина сопоставим с сильнодействующим наркотиком.
Глеб Владовский 2024-02-27 19:36:01
© Фото: ЦОС ФСБ РФ РИА Новости

Найденное в Запорожской области сотрудниками ФСБ нервно-паралитическое вещество BZ (хинуклидил-3-бензилат), крайне опасно для человека, заявил в интервью радио Sputnik полковник в отставке Виктор Баранец.

Эксперт подчеркнул, что токсин ранее производился и использовался в боевых условиях Соединенными Штатами во время войны во Вьетнаме.

«Одного миллиграмма этого вещества достаточно, чтобы оно действовало на человека примерно три дня. Человек теряет адекватность, у него появляются галлюцинации, как от сильнодействующего наркотика», - рассказал Баранец.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ предотвратили в Запорожской области теракт с использованием отравляющего вещества.

#в стране и мире #Теракт #ФСБ #запорожская область #токсин
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