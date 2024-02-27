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Роскомнадзор удалил страницу Steam из реестра запрещенных ресурсов

После удаления противоправного материала страницу убрали из списка ресурсов с запрещенной информацией.
Глеб Владовский 2024-02-27 18:21:01
© Фото: Mateusz Slodkowski, Keystone Press Agency, Globallookpress, РКН

Одна из страниц игрового онлайн-сервиса Steam исключена из Единого реестра запрещенной информации в связи с удалением противоправного контента, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора (РКН).

В ведомстве подчеркнули, что ранее в этот список внесли конкретную интернет-страницу сообщества Steam, на которой содержалась информация о способах изготовления наркотических средств. В адрес владельца сайта направили требование удалить противоправный материал.

«В связи с исполнением требования Роскомнадзора удалить запрещенную на территории РФ информацию интернет-страница исключена из реестра», - говорится в сообщении.

Уточняется, что доступ к указанной странице не ограничивали.

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