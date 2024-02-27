Ксения Шойгу презентовала выставку о морской славе России в «Острове фортов»

В Кронштадте с участием руководителя проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксении Шойгу прошло открытие масштабной выставки, посвященной истории морей и океанов. Ее развернули в Музее военно-морской славы кластера «Остров фортов».

Посетителей приглашают в мультимедийное путешествие по водным просторам и природным заповедникам страны. Экспозиция рассказывает о развитии России в морской сфере - о модернизации флота, освоении природных ресурсов, сохранении культурного наследия и победах, которые страна одержала за последние десятилетия.

«Выставка будет дополняться большим количеством контента, но уже сейчас это такой открытый учебник профориентации», - пояснила руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу.

Она отметила, что «если кто-то захочет посвятить свою жизнь морю и связать ее с океаном, вообще с водой, то лучшего места нет, чтобы узнать, куда же пойти и кем хотелось бы стать».

Выставка «Россия - страна морей и океанов» включает порядка 90 экспонатов и занимает площадь почти 2 600 м². Посетить выставку можно до конца мая, вход свободный.