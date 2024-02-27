В Нижегородской области найден труп 18-летнего юноши, ушедшего из дома с ружьем

В городе Городец Нижегородской области завершились поиски 18-летнего молодого человека, ушедшего из дома с отцовским ружьем. Было обнаружено его тело. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на главу одного из местных товариществ собственников жилья.

«Мальчика нашли, труп. Родителям соболезнуем», - цитирует «360» сообщение главы товарищества.

Согласно заявлению пресс-службы МВД по Нижегородской области, 27 февраля местный житель сообщил об ушедшем из дома сыне, который забрал из сейфа охотничье ружье. По информации телеканала, молодой человек совершил самоубийство.