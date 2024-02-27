Дочери Василия Шукшина поборются в суде за права на его произведения

Дочери советского писателя, актера и режиссера Василия Шукшина судятся из-за прав на его произведения. Об этом сообщили в Таганском суде Москвы.

Как передает РИА Новости, там пояснили, что вдова режиссера Лидия Шукшина передала все права своей дочери актрисе Марии Шукшиной. Данный договор оспаривает ее сестра Ольга Шукшина.

«В Таганском районном суде города Москвы на 4 марта назначена подготовка к судебному заседанию по иску Шукшиной Ольги Васильевны...» - сказали в суде.

Исключительное право на объект интеллектуальной собственности означает возможность единолично распоряжаться этими произведениями, держать под контролем их использование и зарабатывать на этом. Другие лица или компании могут использовать эти произведения искусства только с согласия владельца.

Василий Шукшин - советский режиссер, актер и писатель. Он написал сценарии и как режиссер снял такие фильмы, как «Калина красная», «Печки-лавочки», «Живет такой парень» и другие. Режиссер ушел из жизни в 1974 году.