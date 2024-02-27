Расчет Д-30 сорвал эвакуацию врага из подбитой БМП на Авдеевском направлении

Расчет буксируемой 122-мм гаубицы Д-30 уничтожил технику ВСУ при попытке эвакуировать экипаж ранее подбитую украинскую БМП на Авдеевском направлении. Кадрами боевой работы артиллеристов Центрального военного округа поделилось Министерство обороны РФ.

«Ведя стрельбу с закрытых огневых позиций 122-мм осколочно-фугасными снарядами, расчеты буксируемых гаубиц Д-30 гвардейского мотострелкового соединения поразили боевую машину пехоты националистов», - говорится в сообщении.

С помощью беспилотников разведка определила, что противник пытается эвакуировать личный состав подбитой БМП. Данные о местонахождении подразделения ВСУ были переданы артиллеристам.

Расчет прибыл на позицию и отстрелялся по цели. Камеры беспилотников зафиксировали результаты точного попадания по вражеской технике. Эвакуация личного состава была сорвана.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.