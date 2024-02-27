МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Расчет Д-30 сорвал эвакуацию врага из подбитой БМП на Авдеевском направлении

Минобороны России показало кадры работы артиллеристов Центрального военного округа.
2024-02-27 11:25:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет буксируемой 122-мм гаубицы Д-30 уничтожил технику ВСУ при попытке эвакуировать экипаж ранее подбитую украинскую БМП на Авдеевском направлении. Кадрами боевой работы артиллеристов Центрального военного округа поделилось Министерство обороны РФ.

«Ведя стрельбу с закрытых огневых позиций 122-мм осколочно-фугасными снарядами, расчеты буксируемых гаубиц Д-30 гвардейского мотострелкового соединения поразили боевую машину пехоты националистов», - говорится в сообщении.

С помощью беспилотников разведка определила, что противник пытается эвакуировать личный состав подбитой БМП. Данные о местонахождении подразделения ВСУ были переданы артиллеристам.

Расчет прибыл на позицию и отстрелялся по цели. Камеры беспилотников зафиксировали результаты точного попадания по вражеской технике. Эвакуация личного состава была сорвана.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВСУ #МО РФ #СВО
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 