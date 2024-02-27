Экипажи Су-25 разнесли опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении

Штурмовики Су-25 ВКС России поразили опорный пункт и живую силу ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщает Минобороны России.

Ведомство сопроводило описание кадрами, на которых показана подготовка самолетов, взлет, сами полеты и пуски ракет, а также посадка. На записи видно, что Су-25 маневрируют на минимальной высоте, чтобы их не засекли радары противника.

Минобороны уточнило, что удары наносились неуправляемыми авиационными ракетами С-8 с кабрирования. Поразив цели, штурмовики отстреляли тепловые ловушки. Выполнив задачи, самолеты вернулись на аэродром. В ходе вылета все цели были поражены.

«Выполнили маневр, пуск неуправляемых авиационных ракет и дальнейший уход под нижнюю границу зоны поражения ПВО противника», – рассказал летчик Су-25.

Су-25 - бронированный дозвуковой штурмовик, предназначенный для непосредственной поддержки Сухопутных войск над полем боя днем и ночью при прямой видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях. В российских войсках получил прозвище «Грач».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.