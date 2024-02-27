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Над Белгородской областью перехватили шесть снарядов РСЗО «Град»

Над Белгородской областью перехвачены шесть снарядов, выпущенных противником из РСЗО «Град».
2024-02-27 00:01:01
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Средства противовоздушной обороны уничтожили шесть снарядов, выпущенных украинскими националистами из реактивной системы залпового огня «Град». Как сообщило Минобороны РФ, снаряды удалось перехватить над Белгородской областью.

Попытку совершить атаку по российской территории удалось пресечь в 21:20 по московскому времени.

«26 февраля около 21:20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением шести снарядов реактивной системы залпового огня "Град"», - указали в оборонном ведомстве.

В пресс-службе министерства отметили, что все шесть снарядов удалось уничтожить в воздухе над Белгородщиной дежурными средствами ПВО.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

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