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В Иркутской области госпитализировали ребенка после нападения бродячих собак

СУ СК России возбудило уголовное дело о халатности по факту нападения на ребенка.
Никита Черненко 2024-02-26 06:35:01
© Фото: Dmitry Golubovich, Global Look Press

Пятилетний ребенок попал в больницу с ранами и укусами после того, как на него напала стая бродячих собак в СНТ «Юность» в городе Шелехове Иркутской области. Об этом сообщил СУСК России по Иркутской области в своем Telegram-канале.

По информации ведомства, инцидент произошел 19 февраля в нескольких метрах от дома несовершеннолетнего, когда тот возвращался от бабушки, жившей по соседству. В это время, судя по записи с камер видеонаблюдения, его окружила стая из четырех собак, которые затем повалили ребенка на землю.

Следственный отдел СУ СК РФ возбудил уголовное дело по статье о халатности, а также о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

«В рамках уголовного дела следователи установят все обстоятельства произошедшего, дадут оценку деятельности должностных лиц администрации муниципального образования и ответственных за организацию отлова и содержания безнадзорных животных», - говорится в сообщении следственного комитета.

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