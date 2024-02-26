В Иркутской области госпитализировали ребенка после нападения бродячих собак

Пятилетний ребенок попал в больницу с ранами и укусами после того, как на него напала стая бродячих собак в СНТ «Юность» в городе Шелехове Иркутской области. Об этом сообщил СУСК России по Иркутской области в своем Telegram-канале.

По информации ведомства, инцидент произошел 19 февраля в нескольких метрах от дома несовершеннолетнего, когда тот возвращался от бабушки, жившей по соседству. В это время, судя по записи с камер видеонаблюдения, его окружила стая из четырех собак, которые затем повалили ребенка на землю.

Следственный отдел СУ СК РФ возбудил уголовное дело по статье о халатности, а также о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.