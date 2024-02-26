Директор аукционного дома Русакова отвергла права Киева на картину Айвазовского

Картина Айвазовского, проданная на аукционе в Москве за 92 миллиона рублей, оказалась в центре международного скандала. В Киеве заявляют, что она принадлежит Украине, и до этого хранилась в Симферопольском художественном музее в Крыму.

Экс-заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов прослыл невеждой после того, как решил привлечь внимание общественности к продаже на аукционе полотна Айвазовского - якобы российская сторона незаконно распродает украинское имущество. Только вот картина, прикрепленная к его посту в соцсети - не та, о которой он пишет.

В Москве действительно успешно прошли торги, на которых выставили «Лунную ночь» Ивана Айвазовского.

Произведение принадлежало собственнику, который в 2008 году купил его на аукционе в Швеции. Позже полотно прошло экспертизу в Государственном Русском музее. За две недели до продажи картину презентовали для всех желающих на предаукционной выставке.

«Работа была приобретена частным коллекционером, находилась в частной коллекции. И затем была предоставлена нам на торги в частном порядке, опять же. Никакого отношения к музеям она не имеет», - пояснила управляющий директор аукционного дома Ольга Русакова.

А вот полотно, о котором говорит в своем посте Мамедов, находится в коллекции Симферопольского художественного музея. Именно это место хранения обозначено и в онлайн-каталоге музейного фонда. И эта картина так же называется - «Лунная ночь». Только на ней изображен – крымский пейзаж, а на холсте, проданном на торгах – ночной Константинополь.

Подробности в сюжете Натальи Агеевой и Катерины Радомской.