Экс-сотрудник СБУ Прозоров объяснил, как ЦРУ использует Украину против России

12 секретных баз ЦРУ работают на границе с Россией. Об этом, со ссылкой на источники, сообщила New York Times. Как удалось выяснить журналистам, Киев стал для Штатов главным полигоном для получения разведданных о нашей стране. На территории Украины испытывали и продолжают испытывать методы борьбы с Россией.

ЦРУ тайно помогает Украине. И это слова не российских журналистов, а американских. Статья в одном из ведущих западных изданий The New York Times откровенно обличает роль американских спецслужб в конфликте на Украине. Авторы утверждают: практически все диверсионные атаки украинских боевиков сегодня не просто контролируются, а направляются из-за океана. Журналисту газеты удалось побывать на замаскированном командном пункте Главного разведуправления Украины. И вот как он его описывает.

«Пост прослушивания в украинском лесу является частью сети шпионских баз, которую поддерживает ЦРУ. Она была создана в течение последних восьми лет и состоит из 12 секретных объектов вдоль российской границы», - пишет издание.

О том что такое возможно нам подтвердил бывший сотрудник Центрального аппарата Службы безопасности Украины Василий Прозоров. В годы службы в СБУ в 2017 году он посещал такой командный пункт. По словам Прозорова, «там все по западному образцу».

Сама база находится под землей, с воздуха ее прикрывают американские Patriot, а все оборудование установлено и контролируется специалистами из Лэнгли. Со слов автора статьи всю развединформацию, в том числе со спутников, офицерам разведки предоставляет ЦРУ. Поставка информации украинцам активно началась сразу после Майдана.

По мнению Василия Прозорова, статья New York Times выглядит неоднозначно. Она явно не играет на руку западным спонсорам киевского режима и объясняет причины начала специальной военной операции. Но все же не совсем объективная. Отправной точкой сотрудничества спецслужб журналисты называют события на Майдане, когда новый глава СБУ Валентин Наливайченко предложил американцам и британцам работать вместе. Постепенно отношения стали настолько тесными, что посольство США в Киеве превратилось буквально в почтовое отделение Лэнгли. Все секреты Советского Союза отправлялись пачками за океан.

Однако, как пояснили в Кремле, авторы статьи кое что не договаривают. Подготовка Украины как плацдарма для борьбы с Россией началась гораздо раньше событий на Майдане.

Как указано в материалах статьи, украинские специалисты настолько активно пытались заслужить доверие коллег из Вашингтона, что наплевали на соглашение глав спецслужб СНГ от 2001 года о неразглашении тайн друг друга.

«Украинские псевдобратья, которые подписали соглашение о неразглашении совместных секретов, спокойно их передавали», - пояснил эксперт Российского военно-исторического общества Александр Макушин.

В статье отмечается, что бывший глава Главного управления разведки генерал Кондратюк передал куратору некоторые секреты Российского флота прямо во время хоккейного матча, освистывая при этом игру Александра Овечкина. Как рассказал Василий Прозоров активная совместная работа агентов ЦРУ и украинских спецслужб началась еще раньше с 2004 года. Украинцы активно шпионили за российскими силовиками в пользу друзей из за океана.

Подробнее в сюжете Алексея Дегтярева для программы «Новости».