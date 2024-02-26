Создатели гламурного робота «Барракуда» рассказали о победе на «Играх будущего»

Больше миллиарда просмотров по всему миру собрали трансляции соревнований «Игр будущего». Международный мультиспортивный турнир проходит сейчас в Казани. Позади уже неделя соревнований и одно из главных состязаний сегодня - финал «Битвы роботов».

Звенят цепи, скрипят шестеренки, стучат молотки - в ремонтной мастерской напряженная работа. Участники «Битвы роботов» готовят своих железных монстров к решающему бою - вот-вот одна из команд завоюет статус чемпиона.

Битва Роботов - одна из самых зрелищных дисциплин первого в истории мультиспортивного турнира «Игры Будущего». Состязание на стыке цифрового и реального мира.

Первые бои закончились сенсацией. Мощно, громко, зрелищно. Команда из Индии не скрывает эмоций. На отборочном этапе они проиграли соперникам из Китая, но в полуфинале - оглушительная победа.

«Это так здорово!!! Мы чувствуем себя прекрасно! Как вы могли заметить, мы усердно трудимся с тех пор, как только здесь оказались. Мы хотим исправить все ошибки, который допускали ранее. Мы надеемся, что в финале у нас все получится!» - рассказал участник турнира «Игры Будущего» Дайвик Матхи из Индии.

В супер-финале им предстоит сразиться с единственной женской командой из Санкт-Петербурга. Девушки и их робот-флиппер «Барракуда» приковали к себе все внимание. Их гламурный розовый железный монстр без шанса на победу оставил соперников из Чили. Вот что значит обманчивый внешний вид.

«Мы в полном восторге от этого поединка, но мы были уверены в себе, мы предполагали, что так случится и мы очень счастливы», - поделилась эмоциями участница турнира «Игры Будущего» Зоя Судакова.

Финалисты будут бороться за денежный приз в 500 тысяч долларов и титул чемпиона суперфинала. А параллельно на самой большой площадке «Игр Будущего» - Казань. Экспо, проходит групповой этап турнира по фиджитал-футболу.

Подробнее в сюжете Натальи Жадько для программы «Новости».