Из-за опечатки в загранпаспорте россиянин остался без отпуска в Дубаи

Россиян, которые не смогли выехать за границу из-за ошибки в загранпаспорте, стало больше. Опечатки, которые не считались ошибкой еще несколько месяцев назад, теперь «вне закона». Контроль за миграционными потоками пограничники усилили в конце прошлого года - и теперь любая запятая может стать точкой в путешествии.

«Я вместе со своей семьей планировал долгожданный отпуск в Дубай. И при вылете из аэропорта Кольцово пограничники сказали, что у меня изымают паспорт», - рассказал Вениамин Озеров.

Роковая ошибка закралась в кодировку загранпаспорта. Вениамину объяснили что не указан пол владельца. Документ изъяли, выдали протокол.

«Моя семья улетела. Жена с ребенком. И мне пришлось вернуться домой. Чтобы разобраться в данной ситуации - я был немножко в шоковым состоянии.

В судебном порядке хочу все это оспаривать. Потому что отпуск испорчен, пришлось дополнительно покупать билет», - пояснил Вениамин Озеров.

Случай не уникальный, подобные происходят в разных регионы. Некоторые специалисты связывают это с поправками в закон регламентирующий порядок выезда за границу. Их приняли в декабря прошлого года. В документе множество критериев несоответствия удостоверяющего личность документа. Фактически изъять для последующей проверки могут любой загранпаспорт, если он показался подозрительным. Не важно когда был выдан документ. Закон имеет обратную силу.

Как правило инциденты связаны с неправильным написанием транслитерации имен. Ошибки встречаются в обозначении полов, названиях населенных пунктов.

Неточности в датах рождения, в том числе и вписанных в паспорт детей. Туристка Марина на чемоданах сидит как на иголках, нашла на одном из интернет ресурсов информацию что нарушения могут скрываться в том числе и в зашифрованной в буквах и цифрах - технической информации, даже использование не верного шрифта - может помешать пассажиру - улететь за границу. Туристка обнаружила в своем паспорте приведенные в публикации неточности и отправилась проверять документ в МВД. В МВД России опровергли информацию о том что случаи внесения в паспорта ошибочной информации стали носить массовый характер.

Подробнее в сюжете Павла Кольцова для программы «Новости».