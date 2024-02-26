Жена Алибасова назвала истинную причину его экстренной госпитализации

Шоумена Бари Алибасова экстренно положили в больницу из-за приступа гипертонии. О перенесенном гипертоническом кризе рассказал супруга Алибасова - Елена Калинина. Об этом пишет Life.

Жена Алибасова пояснила, что обошлось без инсульта, врачам удалось вовремя купировать приступ и стабилизировать артериальное давление. Сейчас он чувствует себя хорошо, но по-прежнему находится в отделении интенсивной терапии, так как в реанимации проще обеспечить оказание помощи, чтобы не беспокоили другие больные.

По словам Калининой, муж просит привезти ему компьютер в палату, но члены семьи считают, что с работой сейчас стоит повременить.

О госпитализации Бари Алибасова в одну из столичных клиник стало известно накануне.