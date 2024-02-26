Экипаж Т-80БВМ поддержал продвижение штурмовиков на Южно-Донецком направлении

На Южно-Донецком направлении Т-80БВМ прорвались к огневому рубежу в окрестностях Приютного. Бить пришлось почти вплотную к вражеским позициям. По данным аэроразведки, в соседней лесополосе противник оборудовал опорник с пулеметными гнездами и укрепленной линией обороны.

Прямой наводкой экипаж нанес удары по позициям неонацистов. Средства объективного контроля подтвердили точность поражения цели. Дорога в сторону дымящейся лесополосы теперь открыта нашим штурмовым подразделениям.

«В основном мы занимаемся штурмовыми действиями. Наш танк заходит первый. Затем за нами идут, крайний раз вот был, заходили следом три БМП. С пехотой. Мы заходим, в упор подъезжаем к противнику - 100, 80 метров. Пока едем - стреляем на ходу. Тем самым не даем противнику высунуть голову. Чтобы наша пехота могла как можно ближе подойти», - поделился командир танка Т-80БВМ с позывным Тигр.

В это же время Т-80БВМ после постановки дымовой завесы скрытно отошел в укрытие. Мощность боевой машины позволяет мехводу разгоняться и маневрировать на местности, оставляя далеко позади дроны-камикадзе противника.

Для танкистов 5-й армии группировки войск «Восток» рассвет и глубокая ночь - самое безопасное время для боевой работы. В темное время суток танкисты работают по тепловизорам. А газотурбинный двигатель, установленный на боевых машинах, позволяет в буквальном смысле подкрадываться к вражеским объектам.

«Если ветер позволяет, то я могу подъехать на метров 100, 50. Они меня не услышат. То есть маневр. Быстрота. И атака», - объяснил механик-водитель танка Т-80БВМ с позывным Якут.

По словам командира боевой машины с позывным Тигр, время от времени им приходится вступать с противником и в так называемые танковые дуэли.

«Был момент. Это было летом, в июне. Мы заходили на рубеж отстреливать по противнику. По нам работал танк. Прямой наводкой. Но увидеть его мы не увидели. Механик-водитель просто сказал, что увидел конкретно, что по нам стреляют», - рассказал Тигр.

Из-за интенсивности боевой работы танкисты из Приморья уже перестали вести статистику уничтоженной бронетехники врага. Но точно известно, что это десятки единиц - как советских, так и производства стран НАТО.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.