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Премьер Канады Трюдо оговорился и призвал помочь победить России

Канадский лидер перепутал Россию с Украиной и сам посмеялся над своей ошибкой.
Ирина Елагина 2024-02-26 17:42:01
© Фото: IMAGO, FOT.TEDI, NEWSPIX.PL, Globallookpress

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сделал внезапное заявление по Украине на встрече с польским коллегой Дональдом Туском.

Канадский лидер говорил о задачах военной помощи Украине и зарапортовался, признавшись, что хочет победы России. Трюдо тут же понял, что оговорился, перепутав две страны, и сам посмеялся над своей ошибкой.

«Мы должны сделать все, чтобы Россия выиграла. Простите, Украина победила в этом конфликте с Россией», - сказал канадский премьер.

Напомним, что Оттава занимает ярко выраженную русофобскую позицию, именно в парламенте Канады допустили выступление ветерана СС, воевавшего в дивизии «Галиция» и уничтожавшего еврейское население на территории Польши в годы Второй мировой войны.

#Россия #в стране и мире #Украина #Канада #Джастин Трюдо
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