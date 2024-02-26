Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сделал внезапное заявление по Украине на встрече с польским коллегой Дональдом Туском.

Канадский лидер говорил о задачах военной помощи Украине и зарапортовался, признавшись, что хочет победы России. Трюдо тут же понял, что оговорился, перепутав две страны, и сам посмеялся над своей ошибкой.

«Мы должны сделать все, чтобы Россия выиграла. Простите, Украина победила в этом конфликте с Россией», - сказал канадский премьер.

Напомним, что Оттава занимает ярко выраженную русофобскую позицию, именно в парламенте Канады допустили выступление ветерана СС, воевавшего в дивизии «Галиция» и уничтожавшего еврейское население на территории Польши в годы Второй мировой войны.