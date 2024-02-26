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Захарова назвала страшной ложью слова Зеленского о потерях ВСУ

По мнению собеседницы «Звезды», украинский лидер сильно преуменьшает число погибших для того, чтобы продолжать и дальше выклянчивать деньги у западных кураторов.
Глеб Владовский 2024-02-26 16:25:01
© Фото: ТРК «Звезда»

Слова президента Украины Владимира Зеленского о потерях ВСУ - это страшная ложь, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По мнению дипломата, украинский лидер вписал эти «мертвые души» в ВСУ для того, чтобы продолжать выклянчивать у Запада деньги якобы на содержание тех, кого уже нет в живых. Но на самом деле средства будут уходить на счета пособников киевского режима.

«Внутри логики и идеологии киевского режима стоит не человек с его правами, с его обязанностями, с его ценностями. А стоит совершенно другое - человеконенавистническая идеология, умноженная на бесконечный доход от этого самого человека», - утверждает она.

Захарова также добавила, что все получаемое Киевом от Запада вооружение «будет распродаваться и всплывать в разных точках мира».

Ранее Зеленский заявил, что общее число потерь ВСУ с начала СВО составило 31 тысячу человек. New York Times писала, что цифра резко отличается от оценок американских чиновников, которые еще летом прошлого года назвали гораздо более высокие потери. Washington Post, в свою очередь, сообщала, что число потерь независимо проверить нельзя. 

Министр обороны России Сергей Шойгу в январе заявил, что ВСУ потеряли более 215 тысяч человек только за 2023 год. По словам министра, ВС РФ методично снижают боевой потенциал противника, а стратегическая инициатива на линии боевого соприкосновения сохраняется на нашей стороне.

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