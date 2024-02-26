Умер народный артист России Эрнст Романов

На 88-м году ушел из жизни народный артист России Эрнст Романов. Об этом сообщили на сайте Санкт-Петербургского театра имени Андрея Миронова.

«25 февраля на 88-м году жизни ушел народный артист России Эрнст Иванович Романов», - говорится в сообщении театра.

Театр также выразил соболезнования близким Эрнста Романова.

В сообщении говорится, что Романов исполнил более 200 ролей в кино, а также воплощал героев из мирового репертуара в театре. Народный артист России снимался в таких фильмах, как «Монолог», «Жизнь Клима Самгина», «На всю оставшуюся жизнь», «Красная палатка», «Без семьи» и других произведениях кинематографа.

«Он был ведущим артистом Русского театра Эстонии, выступал на сцене Театра Ленсовета, Театра имени А.С. Пушкина и БДТ», - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что на сцене Театра имени Андрея Миронова артист играл роль Фирса в спектакле Юрия Цуркану «Вишневый сад». В последний раз артист сыграл чеховского героя 26 января 2024 года. Актер исполнил эту роль 136-й раз. До этого Эрнст Романов воплотил образ Дорна в спектакле «Чайка».