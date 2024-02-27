«Для нас это космос»: Пушилин рассказал об обновлении медучреждений в ДНР

Власти Донецкой Народной Республики уделяют большое внимание модернизации медучреждений региона, чтобы их работа соответствовала общероссийскому уровню. Об этом в эфире программы «Между тем» рассказал глава ДНР Денис Пушилин. Он отметил, что поддержку в модернизации медучреждений поддержку региону оказывает глава российского Минздрава Михаил Мурашко.

Особое внимание уделяется обновлению медицинских лабораторий. Жители ДНР жалуются на устаревшее оборудование - руководство региона уже приняло решение по его модернизации, а также внедрении новых методик и подходов к работе.

«Что касается центра ФМБА в Мариуполе - для нас это космос. Это совершенно другой уровень, у нас его не было. Все это делается "под ключ". Над объектом работает Министерство обороны и мы могли видеть, как все это зарождается - в чистом поле появляются высокопрофессиональные, оснащенные центры, где предусмотрены и стационар, и предусмотрена возможность проводить и операции, и исследования, и диагностику», - рассказал Пушилин.

Полное интервью с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным смотрите в новом выпуске программы «Между тем» на телеканале «Звезда».