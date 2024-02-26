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Скончался глава лондонской ветви банкиров лорд Джейкоб Ротшильд

Фонд Ротшильдов и поместье Уоддесдон с глубокой скорбью сообщили о смерти лорда Джейкоба Ротшильда на 88-м году жизни.
Игнат Далакян 2024-02-26 14:30:01
© Фото: Ray Tang, ZUMAPRESS, Globallookpress

Лорд Джейкоб Ротшильд - британский финансист, банкир и почетный президент Института исследований еврейской политики - ушел из жизни в возрасте 87 лет. Об этом сообщили в поместье Ротшильдов Уоддесдон, которое управляется фондом семьи финансиста.

«Фонд Ротшильдов и поместье Уоддесдон с глубокой скорбью сообщают о смерти лорда Ротшильда, бизнесмена, предпринимателя, филантропа и культурного лидера», - говорится в заявлении поместья Уоддесдон, управляемого фондом Ротшильдов, в соцсети Х.

В сообщении отмечается, что лорда Джейкоба Ротшильда будет очень не хватать его семье, коллегам и многочисленным друзьям.

О причинах смерти банкира не сообщается. У него осталось четверо детей.

Джейкоб Ротшильд начинал свою карьеру в семейном банке в 1963 году. Затем он стал одним из создателей Группы страховых компаний. В 2002 году лорд Джейкоб Ротшильд был удостоен ордена Заслуг от ныне покойной королевы Елизаветы II. Ротшильд также известен как благотворитель - он принимал участие во многих британских проектах в области искусства. Также следил за благотворительными проектами Ротшильдов и Израиле. До 2008 года являлся попечителем Государственного Эрмитажа Санкт-Петербурга.

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