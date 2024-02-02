Во Флориде легкомоторный самолет рухнул на парк передвижных фургонов

В американском штате Флорида легкомоторный самолет рухнул на парк жилых автомобильных фургонов. После этого в местечке Клируотер (Clearwater) возник мощный пожар.

На место прибыли пожарные и спасательные бригады, сообщает телеканал Fox News. На опубликованным пожарными видео видны клубы дыма, лежащий самолет и обломки повсюду.

«Пожарные и спасатели отреагировали на ЧП в парке передвижных домов в Клируотер в четверг после того, как крушение малого самолета привело к большому пожару», - указали журналисты.

При этом остается неизвестным, есть ли пострадавшие и каков масштаб разрушений. В то же время NBC News указал со ссылкой на начальника пожарной охраны, о вероятно одном погибшем.

«В других пострадавших от пожара передвижных домах были жильцы, они смогли выбраться», - приводит телеканал слова начальника пожарной охраны Клируотера Скотта Элерса.

По его сведениям, загорелось четыре дома, включая тот, в который попал самолет. Федеральное управление гражданской авиации указало, что пилот самолета Beechcraft Bonanza V35 сообщил об отказе двигателя перед катастрофой.