В Подольске произошел пожар в производственно-складском здании

В городском округе Подольск пожарные боролись с мощным пожаром. В результате сотрудникам МЧС удалось его локализовать.

По информации ведомства, горело производственное здание на площади две тысячи квадратных метров.

«В Подольске горит производственно-складское здание на 2000 квадратных метрах. Огнеборцы МЧС России не допустили распространение огня», - указали в пресс-службе министерства.

Уточнялось, что с огнем боролись свыше 50 специалистов и 15 единиц техники. Не уточняется, что могло стать причиной возгорания и есть ли пострадавшие.