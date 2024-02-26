Диетолог Гинзбург объяснил запрет на использование стевии как БАДа

Диетолог и доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в разговоре со «Звездой» прокомментировал вводимый с 27 февраля в России запрет на использование подсластителя стевии в качестве пищевой добавки и рассказал, для чего этот запрет вводится.

Ученый объяснил, что зачастую в производстве используются лишь отдельные составляющие того или иного сырья. Так, из ландышей выделяется конваллятоксин, который применяется при острой и хронической сердечной недостаточности, однако в самом ландыше его дозировка зачастую токсична и опасна для человека. Так же получается со стевией, присутствовавшей в перечне разрешенных добавок в виде подсластителя, без индекса и номера, а также в виде стевиолгликозида Е960.

«Стевиолгликозид - это конкретное вещество, у него есть конкретная формула и граммаж, который можно использовать. А измерить количество этого вещества в каждой партии стевии тяжело. Поэтому в виде БАДа его использовать нельзя», - отметил диетолог.

Эксперт также подчеркнул, что сама по себе стевия неопасна - в научном сообществе не публиковались работы о вреде растения для организма. Диетолог предположил, что запрет стевии связан с желанием улучшить процедуры контроля за подсластителем.

«Это просто сладкое вещество, используемое в качестве сахарозаменителя. Скорее всего, решение запретить стевию - это чисто "роспотребнадзорский вопрос", цель которого - облегчить контроль за подсластителем», - подытожил Гинзбург.

С 27 февраля в России начнет действовать запрет на 19 пищевых добавок, включая подсластитель стевию, порошок ее листьев, сироп и экстракты из них. Использование стевиолгликозида Е960 еще остается законным, производители смогут и дальше использовать это вещество в своих продуктах.