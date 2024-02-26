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В Кремле сообщили, что Путин готовит текст послания Федеральному собранию

Заседание собрания запланировано на 29 февраля.
Никита Черненко 2024-02-26 12:50:01
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Президент России Владимир Путин работает над текстом послания Федеральному собранию РФ, он выступит с ним 29 февраля. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь в ходе ежедневного брифинга отметил, что президент уже начал подготовку к посланию. О каких темах будет говорить глава государства в ходе своей речи, пока неизвестно.

Послание президента России Федеральному собранию является ежегодным мероприятием, в ходе которого выражается видение главы страны вопросов стратегических направлений развития России. Песков ранее заверил, что перед обращением будет также открыта аккредитация СМИ.

#Владимир Путин #Федеральное собрание #Дмитрий Песков #президент РФ #обращение
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