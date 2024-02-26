Иранцы рассказали, почему в их стране так популярны русские писатели

В жизни РФ и Ирана, если поближе присмотреться, окажется много пересечений. Две древние цивилизации - Россия и Персия - при всех внешних различиях оказываются очень похожи.

Олег Янковский - победитель престижного профессионального конкурса - Премии учитель года-2023. сейчас он работает преподавателем русского языка и литературы в российском посольстве в Тегеране. Здесь, в Иране, он уже четыре года, и признается, что на чужбине ко многому начинаешь относиться по-другому. Проникаешься чужой культурой и острее ценишь свою.

Тут, в Тегеране, все как в самом обыкновенном российском классе. На стенах - портреты Пушкина, Чехова, Толстого. Олег родом из Саратовской области. Его знакомство с Ираном началось уже в далеком 2008-ом году. Как сам он признается, все началось с мелодии под названием «Скрипка Иран» и компьютерной игры «Принц Персии». И, как у всех, представления об Иране поначалу были полны шаблонов и стереотипов. Но чем дольше Янковский общался с иранцами, тем больше подмечал - общего у нас гораздо больше, чем кажется.

«В радушии и в готовности помочь, потому что персы очень в этом смысле поддерживающие люди. Ты не уйдешь от них без того, чтобы они тебе не дали то, с чем ты обратился изначально. То есть даже если ты пришел в торговый центр и попросил какой-то товар, перс тебя, даже если сам не осчастливит этим товаром, он отведет к своему товарищу, тот отведет к другому. И в итоге ты уйдешь с тем, что ты искал изначально. Мне кажется, что русские люди в делание добра для другого человека, они близки персам», - поделился он.

Восточная неторопливость, мудрость Хаяма, Саади, Ширази всегда были в почете у русских поэтов и писателей. Напомним лишь самый известный пример. Александр Пушкин в качестве эпиграфа к поэме «Бахчисарайский фонтан» использовал изречение Саади «Иных уж нет; другие странствуют далече».

«Иранцы очень любят Пушкина за изящную лирику, Толстого за его философию гуманизма, Достоевский привлекает своим глубоким психологизмом, Чехов вписывается в персидскую литературу своим кратким прозрачным стилем. Конечно, несомненно, влияние вот этих молодых, даже иранских поэтов, которые там оказывали русские поэты, прозаики 20-го века, там такие, как Есенин, Маяковский», - рассказала Лана Раванди-Фадаи, кандидат исторических наук, заведующая Восточным культурным центром Института Востоковедения РАН.

Сейчас интерес к русской культуре русскому языку в Иране растет год от года. В каждом иранском книжном магазине, в какой бы мы ни зашли в Тегеране, есть переводы Толстого, Достоевского, Чехова на фарси.

Языковой барьер сегодня самая очевидная проблема в стремлении России и Ирана лучше узнать друг друга. Доктор Муса Абдоллахи начал учить русский 20 лет назад. Признается, было сложно. Но в дело вмешался простой экономический расчет. Говорить по-русски в Иране стало выгодно. Переводчиков мало, а спрос на них большой, и выпускники кафедры русского языка стали моментально находить хорошую работу. А дальше, по мере того как продвигалось изучение языка, менялось и отношение к самой России, и к ее культуре, и к русским.

На сегодняшний день в Иране кафедры русского языка работают в 11 ВУЗах. Появляется все больше хороших переводчиков. Но население Ирана - 90 миллионов человек, а свободно владеют русским из них навскидку несколько сотен человек. И оказывается, многие десятилетия основная масса переводов русских классиков в Иране была не с русского языка, а с английского или французского. И лишь в последние годы за переводы взялись студенты и выпускники кафедр русского языка, которые начали переводить наших классиков непосредственно с русского на фарси. Специалисты уже называют это революцией переводов русской литературы.

Метания загадочной русской души, поиски смысла жизни, проблемы маленького человека - это, как выяснилось, находят живой отклик у иранцев. Тут любят не только произведения русских писателей, но и русское кино, причем посложнее - про вечные ценности и смысл жизни.

Вот тут, в неприметном здании в центре Тегерана, находится офис крупнейшей кинокомпании Ирана. Фонд кино Фараби занимается кинопроизводством, организует кинофестивали и закупает иностранные фильмы для проката в Иране. Кино в стране любят, а в мире на фестивалях любят особые поэтические традиции иранских фильмов. Корни этого тоже надо искать в древних традициях. Фарси - это язык, полный образов и метафор, и потому иранское кино всегда насыщено глубоким смыслом.

«Мы сами выросли на русской литературе. Мы обожаем русских классиков, и нам очень понятны эти страдания русского человека, его экзистенциальные поиски, но это относится не только к русскому человеку, это, мне кажется, относится к человечеству в целом. Иранцы в этом плане не исключение. Человек вообще рождается с болью, рождается в страдании, эта боль и страдание присутствует в его жизни постоянно. И наше кино, конечно, тоже этих страданий не лишено», - рассуждает Раед Фаридзаде, заместитель управляющего директора фонда кино Farabi.

Мы продолжаем свой рассказ про Иран и делимся с вами своими впечатлениями об этой стране. И сегодня мы расскажем больше о сходствах между русской и персидской культурой. Подробнее о современном и многоликом Иране, его истории, а также о том, чем живут люди, смотрите в новом материале Ольги Беловой.