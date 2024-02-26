«Захватывает дух!»: туристы понаблюдали за установкой ракеты «Союз-2.1б» на Восточном

С первыми лучами солнца «Союз» покидает сборочно-испытательный комплекс. Первые шаги к космосу по земле. Ракета на специальной платформе медленно движется по рельсам к месту старта.

Комплектующие модули везли со всей страны и собирали несколько месяцев. Теперь ракета-носитель готова вывести на околоземную орбиту «Метеор-М». Он станет уже четвертым по счету аппаратом этой серии, запущенным из Амурской области. Оборудование позволит следить за климатом, окружающей средой и ледовой обстановкой Северного морского пути.

Кроме основного груза, на орбиту выведут два десятка спутников, есть даже иностранный. Пока они скрыты за серым обтекателем, внутри которого поддерживают постоянную плюсовую температуру.

При строительстве использовали лучшие советские космические разработки и современные решения. Мобильная башня обслуживания. Когда ракета вертикализируется, конструкция придет в движение и скроет «Союз». Дальнейшие действия будут производиться внутри.

Башня обеспечит комфортную подготовку ракеты в мороз, снег или дождь. В ближайшие дни ракету заправят топливом и выполнят необходимые проверки. Подготовкой к старту занимаются больше 500 специалистов.

«На техническом комплексе проводится полный цикл подготовки и испытаний этих изделий. Разгонный блок "Фрегат", помимо этого, заправляется на заправочной традиционной станции. Производится сборка космической головной части», - рассказал начальник совместного расчета подготовки и пуска космического назначения космодрома Восточный Дмитрий Болотов.

«Союз-2.1б» - ракета среднего класса. Длина больше 46 метров. Для вывода космических аппаратов может использоваться самостоятельно или с разгонным блоком «Фрегат», как сейчас.

Кульминация. Ракета начинает подъем - за процессом вертикализации с замиранием сердца следят «космические» туристы из разных регионов России. Программа захватывающая: посещение технических сооружений и стартовых площадок, в том числе тяжелой «Ангары». Хотя на улице минус 20, мороз не помешал многим исполнить мечту.

«Вообще, захватывает дух! Невероятный восторг, восхищение, прямо до слез!» - поделилась турист Юлия Кореликова.

Туры на Восточный набирают популярность. В 2023 году его посетили около 7 000 человек. Очередную группу ждут на космодроме в день первого в этом году запуска - 29 февраля.

Ранее 9 февраля с космодрома Плесецк стартовала ракета «Союз-2.1в». Ракета-носитель вывела на орбиту Земли космический аппарат в интересах Минобороны России.