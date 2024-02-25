Бойцы группировки войск «Восток» поговорили по телемосту с детьми из Уссурийска

Бойцы группировки войск «Восток», которые выполняют боевые задачи на Южно-Донецком направлении, пообщались со школьниками из Уссурийска. Кадры телемоста опубликовало Минобороны России. Военнослужащие вышли на связь из в прифронтового населенного пункта в зоне ответственности Приморского общевойскового объединения.

Штурмовики 5-й общевойсковой армии группировки сами учились в 25-й школе Уссурийска и выпустились несколько лет назад. Он пообщались с детьми из 2 класса. Ребята поговорили с военными о патриотизме, любви к Родине, важности поддержки из дома всех участников СВО.

Дети поблагодарили штурмовиков за мужество, героизм и отвагу. Военнослужащие считают, что возможность пообщаться с детьми очень полезна. Бойцам было приятно поговорить со школьниками, сказал стрелок мотострелкового подразделения с позывным «Программист». Дети - будущее страны, и они должны видеть правильные примеры.

«Я вам как отец троих детей говорю, что очень приятно было поучаствовать. У меня самого дочка во 2 классе учится. И увидеть маленьких, радостных ребят, которые задавали вопросы, без конца махали руками, - очень было приятно. Тронули нас до глубины души», - сказал заместитель командира мотострелкового подразделения с позывным «Федя».

В зоне специальной военной операции регулярно проводят телемосты, чтобы военнослужащие могли увидеть своих близких и пообщаться с ними. Это сильно поддерживает моральный дух и мотивацию бойцов, выполняющих боевые задачи.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.