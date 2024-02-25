Британские ВМС сообщили об атаке на судно в Аденском заливе

Великобритания получила сообщение об атаке на судно в Аденском заливе, сообщило Управление морских торговых операций Великобритании при британских ВМС. По их данным, инцидент произошел в 70 морских милях к востоку от порта Джибути.

Власти ведут расследование, сообщило управление в соцсети X.

Ранее йеменские хуситы заявили, что атаковали нефтяной танкер MV Torm Thor, который плавает под американским флагом, принадлежит и управляется Соединенными Штатами.

Судно было атаковано помощью противокорабельных ракет, заявил представитель хуситов Яхья Сари.

«Мы атаковали ряд американских военных кораблей в Красном море с помощью дронов», - добавил он.

Пентагон в субботу сообщил об очередной серии американо-британских ударов по объектам движения «Ансар Аллах» на территории Йемена. Удары были направлены на 18 целей хуситов в восьми местах. Целя связаны с подземными хранилищами оружия, ракет, беспилотными системами, обектами ПВО, радарами и вертолетами.