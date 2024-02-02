Слившему WikiLeaks секретные материалы ЦРУ программиста приговорили к 40 годам

В США федеральный суд Нью-Йорка приговорил к 40 годам тюремного заключения экс-сотрудника ЦРУ. Бывший программист Джошуа Шульте, по мнению суда, виновен в том, что сверхсекретные материалы стали достоянием гласности. Эта крупнейшая утечка получила название Vault 7.

Как сообщил телеканал ABC News, с помощью Шульте огромное количество материалов оказалось у WikiLeaks.

«Джошуа Шульте, осужденный за организацию крупнейшей утечки секретных материалов в истории ЦРУ, в четверг был приговорен к 40 годам тюремного заключения. 35-летний Шульте передал WikiLeaks набор инструментов ЦРУ для кибершпионажа, <...> который федеральные прокуроры назвали "одними из самых отвратительных и наглых нарушений Закона о шпионаже в истории США"», - рассказали журналисты.

Шульте в июле 2022 года признали виновным в незаконном обращении с секретной информацией, а также в препятствовании суду.

Впервые WikiLeaks опубликовало 7 марта 2017 года секретные данные из украденных файлов ЦРУ, что стало первым из 26 раскрытий.

В зале суда прокуроры требовали для Шульте пожизненного заключения и добавили, что за утечкой информации «не было никаких альтруистических мотивов».

Вместо этого они заявили, что это был «акт мести начальству, которое переназначило его на другую должность, лишив некоторых привилегий в сфере ИТ и раскритиковало его за все более агрессивное поведение».

Сам программист заявил, что власти ищут «не справедливости, а мести».