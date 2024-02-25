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Польский генерал призвал Киев уступить территории и дать передышку ВСУ

По его мнению, в какой-то момент Украина может быть вынуждена это сделать.
Владимир Рубанов 2024-02-25 02:46:01
© Фото: Минобороны России, РИА Новости

Последние события на Украине, в том числе бегство ВСУ из Авдеевки, являются явным признаком переломного момента в конфликте, заявил в эфире ТОК FM польский генерал Томаш Бонк.

Противостояние дошло до такой точки, что ВСУ нужна передышка, передает его слова «360». На поле боя сложилась слишком большая диспропорция сил в пользу России.

Поэтому возникает вопрос, не пришло ли время каких-то территориальных уступок, на которые Украине придется пойти, несмотря на все заявления об отказе от переговоров.

По его мнению, в какой-то момент Киев может быть вынужден это сделать. Бывший командир 21-й стрелковой бригады в Жешуве отметил, что Россия, как и во время Второй мировой войны, все больше переходит к военной экономике. А Украина слишком сильно полагается на помощь Запада.

#Украина #Польша #ВСУ #переговоры #Авдеевка #СВО
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