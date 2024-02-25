При въезде на Крымский мост скопилось порядка 830 машин

При въезде на Крымский мост скопилась очередь из транспортных средств. Так, со стороны Тамани разрешения на въезд ожидают порядка 580 транспортных средств.

Со стороны Керчи в ожидании находятся 250 автомобилей. Ориентировочное время ожидания составляет около двух часов и около часа для каждого пункта пропуска, соответственно.

Об этом сообщил Оперативный канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

В 22:42 ведомство информировало о временном перекрытии движения по транспортной артерии. Водителей и пассажиров просили соблюдать спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Вскоре возобновили движение автотранспорта по Крымскому мосту.