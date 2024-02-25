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При въезде на Крымский мост скопилось порядка 830 машин

В очереди со стороны Тамани находится 580 транспортных средств, со стороны Керчи - 250. Время ожидания около двух часов и около часа, соответственно.
Дарина Криц 2024-02-25 23:21:01
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости

При въезде на Крымский мост скопилась очередь из транспортных средств. Так, со стороны Тамани разрешения на въезд ожидают порядка 580 транспортных средств.

Со стороны Керчи в ожидании находятся 250 автомобилей. Ориентировочное время ожидания составляет около двух часов и около часа для каждого пункта пропуска, соответственно.

Об этом сообщил Оперативный канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

В 22:42 ведомство информировало о временном перекрытии движения по транспортной артерии. Водителей и пассажиров просили соблюдать спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Вскоре возобновили движение автотранспорта по Крымскому мосту.

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