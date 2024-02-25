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В Турции у побережья Эгейского моря произошло землетрясение магнитудой 3,9

По данным AFAD, подземный толчок произошел в 20.09 по местному времени, очаг залегал в заливе Кушадасы на глубине 7,7 километра.
Максим Крюков 2024-02-25 22:36:01
© Фото: Muhammad Fauzy ZUMAPRESS.com Global Look Press

В турецком Мендересе в провинции Измир, которая расположена у восточного побережья Эгейского моря, вечером 25 февраля произошло землетрясение. Об этом сообщили в Управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD).

Уточняется, что подземный толчок магнитудой 3,9 произошел в 20.09 по местному времени (совпадает с московским), очаг залегал в заливе Кушадасы на глубине 7,7 километра.

Кроме того, по данным AFAD, в воскресенье произошло еще два интенсивных землетрясения. Первое - магнитудой 4,2 - было зафиксировано в ночь на 25 февраля в районе Карабуруна (провинция Измир). Второе - магнитудой 3,9 - зарегистрировали утром в озере Ван на глубине 7 километров.

Информация о разрушениях пока не поступала.

#Турция #Эгейское море #землетрясение #Магнитуда #подземные толчки
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