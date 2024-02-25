Храня память о предках: как российские бойцы демонстрируют героизм в зоне СВО

Российские военнослужащие в зоне специальной операции демонстрируют мужество и героизм, защищая суверенитет нашей страны и жизни жителей Донбасса. С защитниками Отечества, которые вернулись с передовой, пообщалась корреспондент «Звезды» Диана Сирази.

Участники спецоперации приехали в Москву. Это короткий отпуск в столице, передышка между сражениями, а после снова в бой. Рассказывают, как их встретили дома.

«Встреча с родными и близкими, семейный ужин, обсуждение каких-то вопросов», - говорит военнослужащий ВС РФ, Герой России Виталий Антонов.

После отдыха с родными офицеры отправились на экскурсию в Центральный Музей Вооруженных сил Российской Федерации. Участникам СВО показали реликвии времен Великой Отечественной войны. Бойцы бережно хранят память о подвиге предков. Им пришлось вновь поднять боевое знамя дедов. Штурмовая группа под командованием майора Виталия Антонова взяла под контроль семь населенных пунктов в ЛНР. Командир работал на танке и БМП, управлял квадрокоптером. За все время ни разу не был ранен или контужен. Награжден Звездой Героя России, но главной наградой называет улыбки спасенных людей.

«Я видел их радостные лица. Когда мы освобождали населенные пункты, к нам действительно выходили. Люди аплодировали, когда все заканчивалось», - рассказывает офицер.

Подполковник Раиль Габдрахманов получил Звезду Героя России за сложнейшую операцию по форсированию реки Северский Донец. Его танковая рота прорвала оборонительный рубеж. Противник огрызался и всеми силами пытался вернуть утраченные позиции.

Многие бойцы не любят, когда их называют Героями. Просят говорить о них - защитники. Они не могут сидеть на месте, зная, что их товарищи в эту минуту бьются с врагом и рискуют жизнью, поэтому спешат вернуться к своим. А все для того, чтобы однажды снова появиться на пороге своего дома с букетом цветов и сказать родным главные слова - я вернулся, с Победой!

Подробнее о бойцах, отличившихся в зоне специальной операции, смотрите в материале Дианы Сирази для программы «Главное с Ольгой Беловой».