«Ящик Пандоры»: чем стала передача Крыма в состав Украинской СССР

В феврале 1954-ого специальным указом Президиума Верховного Совета СССР Крымская область была выведена из состава РСФСР и передана в Украинской ССР. Проще говоря, Никита Хрущев подарил Крым Украине. В то время никто не придал этому жесту советского лидера особого значения.

Никто 70 лет назад и представить не мог, что Советский Союз когда-нибудь распадется, Украина возьмет курс на Запад, а к Крыму и базам Черноморского флота начнут присматриваться американцы.

О причинах такого шага спорят до сих пор. В качестве главной обычно называют экономические, но были и откровенные заигрывания с украинскими националистами. В середине 50-х годов при содействии первых лиц УССР Никита Хрущев амнистировал и реабилитировал более 20 тысяч бывших членов бандеровских бандформирований, которые вернулись в западные области республики.

В скором времени первым секретарем ЦК компартии Украины по личной рекомендации Никтиы Хрущева стал украинский националист Петр Шелест. Это при нем русские вывески в городах Новороссии и в Севастополе начали менять на украинские и поздравлять командование Черноморского флота стали на украинском языке.

Позже свершилось и второе предательство Крыма. При подписании Беловежских соглашений руководство Украины готово было вернуть полуостров России, но Борис Ельцин даже не задал вопроса о принадлежности территории. В итоге Крым вместе с Севастополем без всяких обсуждений покинул Советский Союз вместе с Украиной.

Эти события особенно важно помнить сейчас, в преддверии 10-й годовщины Русской весны, когда исторические ошибки были исправлены и Крым вернулся в родную гавань.

Подробнее о том, к чему приводят необдуманные решения или, что еще хуже, решения принятые в угоду тем или иным группировкам, смотрите в материале Алексея Самолетова для программы «Главное с Ольгой Беловой».