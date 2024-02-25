Расчеты Д-30 показали, как уничтожили ДРГ боевиков в Харьковской области

Российские расчеты гаубиц Д-30 уничтожили операторов БПЛА из числа иностранных наемников в Харьковской области. Еще одна цель - ДРГ противника, которая несколько дней перемещалась вдоль линии соприкосновения.

Второму взводу поступила срочная, особая задача. Цель - внеплановая - временный пункт дислокации противника. Уже третий день подряд наша разведка наблюдает передвижение двух пикапов в одной из лесополос. Парни с переднего края и передали координаты подозрительного места. Скорее всего, это вражеские диверсионные мобильные группы, укомплектованные минометами западного образца, готовят схрон боеприпасов или горючего. Так, опираясь на боевой опыт, предполагают артиллеристы.

Скорректировав огонь второго взвода, командир батареи гаубиц Д-30 с позывным «Кант» согласился сопроводить съемочную группу «Звезды» к первому взводу. Там у ребят тоже есть работа - подтвержденные разведкой плановые, стационарные цели.

«На данный момент работаем на участке, где идет сосредоточение расчетов БПЛА противника, это наемники подготовленные в том числе, которые взлетают, запускают FPV-дроны, корректируют огонь своих орудий», - рассказал командир батареи гаубиц Д-30 с позывным «Кант».

По одному из таких укрытий, где закопались наемники-операторы FPV-дронов и будут работать гаубицы «Канта». Командира встречают на огневой.

Артиллеристы закопались в отдалении от орудий, но тем не менее, по фронтовым меркам, - вполне в шаговой доступности. Комвзвода Кирилл рассказал, как обустраивали временное жилище.

«Копали сами. Сделали три наката, сделали сухо, у нас ничего не протекает. Спальное место, видите, сухое», - поделился командир артиллерийского взвода Кирилл.

Зиму пережили комфортно. Тест-драйв холодом блиндаж прошел. Сейчас ребята из первого взвода ждут испытания весенней распутицей. Если не будет оперативной необходимости, бросать его не хотелось бы, признаются артиллеристы. Обжились. Так, чтобы не тратить драгоценную электроэнергию, для освещения бойцы применяют новогодние гирлянды. Они также являются ориентиром для выхода из блиндажа. При поступлении срочных задач это немаловажно.

Четыре осколочно-фугасных, беглым огнем - вся боевая работа гаубиц Д-30 занимает полторы минуты. Затем незамедлительно - парни в укрытие, а мы, вместе с «Кантом» покидаем огневую позицию. Пока откатываемся дальше от линии боевого соприкосновения, командир батареи перечисляет нам преимущества «тридцаток».

У орудий - огромный запас прочности, они элементарны в эксплуатации и до смешного неприхотливы в обслуживании, рассказал артиллерист. И поэтому ребята на первой линии всегда знают: «тридцатка» прикроет, не подведет.